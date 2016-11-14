Підприємство, яке здійснювало незаконні пасажирські перевезення, викрили на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Правоохоронці виявили незаконне автотранспортне підприємство, яке забезпечувало пасажирські автоперевезення вздовж лінії розмежування з окупованими територіями Луганщини. Про це повідомив заступник голови Луганської облдержадміністрації Юрій Клименко, передає УНН.
Під час проведення перевірки встановлено, що послуги з перевезення пасажирів здійснювалися з порушеннями порядку провадження господарської діяльності, а саме, без державної реєстрації суб’єктом господарювання, або без відповідної ліцензії.
Крім того, у водіїв автобусів за різними маршрутами не було дозвільних документів: ліцензійних карток, договорів страхування та договорів оформлення на роботу.
За підсумками вжитих заходів, складено п’ять протоколів про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП.