Предприятие, которое осуществляло незаконные пассажирские перевозки, разоблачили в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Правоохранители обнаружили незаконное автотранспортное предприятие, которое обеспечивало пассажирские автоперевозки вдоль линии разграничения с оккупированными территориями Луганской области. Об этом сообщил заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко, передает УНН.
При проведении проверки установлено, что услуги по перевозке пассажиров осуществлялись с нарушениями порядка осуществления хозяйственной деятельности, а именно, без государственной регистрации в качестве субъекта хозяйствования или без соответствующей лицензии.
Кроме того, у водителей автобусов по разным маршрутам не было разрешительных документов: лицензионных карточек, договоров страхования и договоров оформления на работу.
По итогам принятых мер, составлен пять протоколов об административном правонарушении по ч.1 ст.164 КУоАП.