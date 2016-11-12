Підпільний цех фальсифікату ліквідували на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. В Одеській області співробітники податкової міліції спільно з Національною поліцією ліквідували підпільний цех з масового виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв. Про це повідомив перший заступник голови в ДФСУ Сергій Білан на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Так, в ході операції “Акциз-2016” і розслідування кримінального провадження, було встановлено, що на території області організована незаконна діяльність з масового виготовлення фальсифікованого алкоголю під виглядом відомих українських брендів. Реалізація товару здійснювалася зокрема й через мережу Інтернет.
“В результаті проведених чотирьох обшуків було виявлено та вилучено майже 3,2 тис. літрів фальсифікату, 685 літрів спирту, майже 600 підроблених акцизних марок, а також обладнання та автомобіль, які використовувалися в незаконній діяльності,” — повідомив С.Білан.
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Зазначається, що загальна вартість вилученого становить понад мільйон гривень.
Також у разі потрапляння і реалізації зазначених товарів на території України збитків у вигляді ненадходження до бюджету акцизного податку склали б понад 210 тисяч гривень.
Наразі слідчі дії тривають.