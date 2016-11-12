Подпольный цех фальсификата ликвидировали в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Одесской области сотрудники налоговой милиции совместно с Национальной полицией ликвидировали подпольный цех по массовому производству фальсифицированных алкогольных напитков. Об этом сообщил первый заместитель председателя в ГФСУ Сергей Билан на своей странице в Facebook, передает УНН.
Так, в ходе операции "Акциз-2016" и расследования уголовного производства, было установлено, что на территории области организована незаконная деятельность по массовому изготовлению фальсифицированного алкоголя под видом известных украинских брендов. Реализация товара осуществлялась в том числе и через Интернет.
"В результате проведенных четырех обысков было обнаружено и изъято почти 3,2 тыс. литров фальсификата, 685 литров спирта, почти 600 поддельных акцизных марок, а также оборудования и автомобиль, которые использовались в незаконной деятельности", - сообщил С.Билан.
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Отмечается, что общая стоимость изъятого составляет более миллиона гривен.
Также в случае попадания и реализации указанных товаров на территории Украины убытков в виде непоступления в бюджет акцизного налога составили бы более 210 тыс. гривен.
Сейчас следственные действия продолжаются.