Підозрюваних у вбивстві львівського таксиста рецидивістів арештували на Київщині

"За клопотанням прокуратури Київської області рецидивістів, які подозрюються у вбивстві таксиста зі Львова, арештовано. Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави", - йдеться у повідомленні.

Установлено, що чоловіки, у п’ятницю, 21 квітня, перебуваючи у Львові, викликали таксі, щоб доїхати до столиці. Водієві обіцяли сплатити за поїздку грошові кошти у сумі 8-9 тис. грн.

По приїзду до Києво-Святошинського району між водієм та чоловіками виник конфлікт, під час якого один зі зловмисників вийшов з машини та спостерігав за навколишньою обстановкою, а інший – ножем наніс удар в області грудної клітини потерпілому. Від завданих травм чоловік помер на місці події.

За процесуального керівництва Києво-Святошинської місцевої прокуратури двом раніше неодноразово судимим чоловікам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п.12 ч.2 ст.115 (умисне вбивство вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН 11 квітня, тіло таксиста, якого вважали зниклим, виявили на Хмельниччині.