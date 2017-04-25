Підозрюваних у вбивстві львівського таксиста рецидивістів арештували на Київщині

ukru
18:53 • 50106 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

15:10 • 68626 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

14:09 • 104436 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

13:58 • 113397 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 159392 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 117863 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 107693 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 133182 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 120859 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123163 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.6 м/с
65 %
752 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Рада пом’якшила умови кредитування для фермерів, які лишили майно на ТОТ

Рада пом’якшила умови кредитування для фермерів, які лишили майно на ТОТ

27 березня, 09:58 • 44093 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 112623 перегляди
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 73919 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

14:22 • 115756 перегляди
Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

17:43 • 36324 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

18:53 • 50106 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

14:22 • 115743 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 159393 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 194786 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 205066 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 73919 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 112623 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 140622 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 130374 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 160957 перегляди
Актуальне
Підозрюваних у вбивстві львівського таксиста рецидивістів арештували на Київщині

Підозрюваних у вбивстві львівського таксиста рецидивістів арештували на Київщині

Київ • УНН

 • 11778 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Двох рецидивістів, які подозрюються у вбивстві таксиста зі Львова, арештовано. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.

"За клопотанням прокуратури Київської області рецидивістів, які подозрюються у вбивстві таксиста зі Львова, арештовано. Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави", - йдеться у повідомленні.

Установлено, що чоловіки, у п’ятницю, 21 квітня, перебуваючи у Львові, викликали таксі, щоб доїхати до столиці. Водієві обіцяли сплатити за поїздку грошові кошти у сумі 8-9 тис. грн.

По приїзду до Києво-Святошинського району між водієм та чоловіками виник конфлікт, під час якого один зі зловмисників вийшов з машини та спостерігав за навколишньою обстановкою, а інший – ножем наніс удар в області грудної клітини потерпілому. Від завданих травм чоловік помер на місці події.

За процесуального керівництва Києво-Святошинської місцевої прокуратури двом раніше неодноразово судимим чоловікам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п.12 ч.2 ст.115 (умисне вбивство вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН 11 квітня, тіло таксиста, якого вважали зниклим, виявили на Хмельниччині.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Tesla
$276.69
Brent
$73.36
Bitcoin
$87,235.90
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,097.59
Ethereum
$2,009.36