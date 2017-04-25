Подозреваемых в убийстве львовского таксиста рецидивистов арестовали в Киевской области

"По ходатайству прокуратуры Киевской области рецидивисты, подозреваемые в убийстве таксиста из Львова, арестованы. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога", - говорится в сообщении.

Установлено, что мужчины, в пятницу, 21 апреля, находясь во Львове, вызвали такси, чтобы доехать до столицы. Водителю обещали оплатить поездку денежные средства в сумме 8-9 тыс. грн.

По приезду в Киево-Святошинский район между водителем и мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из злоумышленников вышел из машины и наблюдал за окружающей обстановкой, а другой - ножом нанес удар пострадавшему в области грудной клетки. От причиненных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Под процессуальным руководством Киево-Святошинской местной прокуратуры двум ранее неоднократно судимым мужчинам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного п.12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН 11 апреля, тело таксиста, которого считали пропавшим, обнаружили в Хмельницкой области.