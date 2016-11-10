Підозрюваних у розбої затримали у Кременчуці
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 10 листопада. УНН. У середу, дев’ятого листопада, близько 12-ї години ночі, службі 102 надійшло орієнтування на осіб, що скоїли розбійний напад у Полтаві, та опис їхнього автомобілю. Також повідомлялось, що за день до того ці троє чоловіків вдерлись до квартири та під погрозами предметом, схожим на зброю, відібрали гроші в господарів. Про це УНН-Центр повідомили у патрульній поліції Кременчука.
Схожий за описом ВАЗ-2115 інспектори побачили на вулиці Вадима Пугачова, близько 5-ї години ранку. Про це повідомили всім екіпажам.
На перехресті вулиць Гранітної та Лікаря О. Богаєвського патрульні заблокували цей автомобіль. Пасажира затримали одразу, а от водій почав опиратись законним вимогам інспекторів — вихопив предмет, схожий на гранату, та пригрозив її застосувати.
Зважаючи на це, полісмени зв’язались із представниками Управління СБУ в Полтавській області, а також викликали слідчо-оперативну групу Кременчуцкого відділу поліції й швидку.
Шляхом переговорів водія ВАЗ-2115 переконали відмовитись від злочинних намірів, після чого його затримали. Під час поверхневої перевірки в чоловіків виявили 3 підозрілих предмета — попередньо, це 2 пістолети та граната Ф-1.