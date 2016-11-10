Подозреваемых в разбое задержали в Кременчуге
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 10 ноября. УНН. В среду, девятого ноября, около 12 часов ночи, службе 102 поступило ориентирование лиц, совершивших разбойное нападение в Полтаве, и описание их автомобиля. Также сообщалось, что за день до того эти трое мужчин ворвались в квартиру и под угрозами предметом, похожим на оружие, отобрали деньги у хозяев. Об этом УНН-Центр сообщили в патрульной полиции Кременчуга.
Похожий по описанию ВАЗ-2115 инспекторы увидели на улице Вадима Пугачева, около 5 часов утра. Об этом сообщили всем экипажам.
На перекрестке улиц Гранитной и Доктора А. Богаевского патрульные заблокировали этот автомобиль. Пассажира задержали сразу, а вот водитель начал сопротивляться законным требованиям инспекторов - выхватил предмет, похожий на гранату, и пригрозил ее применить.
Несмотря на это, полицейские связались с представителями Управления СБУ в Полтавской области, а также вызвали следственно-оперативную группу Кременчуцкого отдела полиции и скорую.
Путем переговоров водителя ВАЗ-2115 убедили отказаться от преступных намерений, после чего его задержали. Во время поверхностной проверки у мужчин обнаружили 3 подозрительных предмета - предварительно, это 2 пистолета и граната Ф-1.