Підозрювана у вбивстві міліціонерів В.Заверуха заявила, що її побили націоналісти

Про це сам О.Черняк написав на своїй сторінці у Facebook і опублікував відповідні фото.

“Ми прийшли на Освітню Асамблею (громадська ініціатива, створена з числа активістів націоналістичної організації С14 — ред.), попили чаю та потім нас покликали на вулицю. Там чекав Тимур (Сергій Бондар) і незнайомий тип у білому. Замість привітання, я отримав удар в обличчя без розмов, а коли почав чинити спротив, то мене били вже втрьох (хоча і це не завадило розрядити в них балон з газом)...В цей же час Віту заламував Коля Панченко та ще й дав їй по обличчю,” — написав він.

За його словами, конфлікт виник через текст подяки В.Заверухи тим, хто допомагав її звільненню з в’язниці.

“С14 намагались використовувати та керувати моєю дівчиною Вітою Заверухою. Намагались приписати собі заслуги, до яких вони не мають відношення, і хотіли прибрати з тексту подяки імена деяких з тих, хто допомагав у звільненні Віти,”

— наголосив О.Черняк.

Віта Заверуха також прокоментувала інцидент.

“Так, була бійка. Так, нас побили. Мене не сильно, я дівчина, мені сильно й не потрібно. Били мого чоловіка, намагаючись залякати мене та змусити виконувати їх вказівки, які суперечать моральним поняттям — керувати людиною в особистому житті. Їм не сподобалось, що ми їм мало написали подяки в пості. С14 каже, що це лиш їх заслуга, що я на волі.

С14 каже, що всім на мене всерівно було, а люди мене підтримували на їхнє прохання,” — зазначила вона.

Крім того, в організації C14 підтвердили факт бійки з О.Черяком, проте активісти стверджують, що дівчину ніхто не бив.

“Олесь Черняк отримав по обличчю за свої слова від людини, яку образив. С14 не терпить і не буде терпіти образ, в особливості від людини, якій ми допомогли так багато. Зараз О.Черняк заявляє, що ми побили Віту, а не лише його. Це нечесне та несправедливе обвинувачення. Під час бійки з Черняком, Віта Заверуха участі в ній не брала. Звичайно, що дівчину ніхто не бив. Більше того, після того, як активіст С14 з яким бився Черняк, закінчив розбірки, то сама Віта запропонувала Черняку поїхати додому, а сама залишилася пити чай, аби переговорити за причини конфліктів з Олесем. На момент, коли Віта пропонувала лишитися пити чай і заспокоювала, аби Черняк поїхав додому, на ній не було жодних тілесних ушкоджень. Цьому є декілька свідків,” — написали націоналісти.

У С14 наголосили, що вже під час другої зустрічі з В.Заверухою та О.Черняком, того ж вечора, з чола Віти почала текти кров.

“Під час цієї зустрічі з лоба Віти почала текти кров. Якщо би на обличчі була рана, то вона би кровоточила одразу. Припускаємо, що Віта ударилася об щось, коли бігла з Олесем Черняком. Віта ходить у незручному взутті на підборах. Черняк тягнув її бігти. Точної причини звідки взялися ці садна ми не знаємо. Ми спочатку думали, що це лише жарт Черняка і він вимазав дівчину своєю кров’ю. Однак зараз ми точно знаємо, що дівчині накладені шви, отже це невидумані поранення,” — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, бізнесмен Олексій Тамаразов вніс заставу у розмірі 1,6 млн грн за підозрювану у вбивстві двох правоохоронців Віту Заверуху.