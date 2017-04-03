Підліток постраждав внаслідок обстрілів у Мар'їнці

Встановлено, що хлопчик, 2002 року народження, повертався додому від сусідів по вулиці Москаленка, коли почув голосний звук і біль в районі правої ноги. В поліції відзначили, що ця вулиця знаходиться на околиці міста і постійно зазнає обстрілу з боку терористів.

До поліції про пораненого хлопчика повідомили співробітники Курахівської лікарні. Наразі життю дитини нічого не загрожує. Правоохоронці проводять перевірку.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, в результаті обстрілів бойовиків постраждав український військовий.