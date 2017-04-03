Подросток пострадал в результате обстрелов в Марьинке

Установлено, что мальчик, 2002 года рождения, возвращался домой от соседей по улице Москаленко, когда услышал громкий звук и боль в районе правой ноги. В полици отметили, что эта улица находится на окраине города и постоянно подвергается обстрелу со стороны террористов.

В полицию о раненом мальчика сообщили сотрудники Кураховской больницы. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Правоохранители проводят проверку.

По факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, в результате обстрелов боевиков пострадал украинский военный.