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Підлітка із Красноярська за напис про Путіна оштрафували на 150 тисяч рублів

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. У російському Красноярську комісія з прав неповнолітніх оштрафувала на 150 тисяч рублів підлітка, який написав на зупинці "Путін злодій" і стер напис. Про це повідомляє УНН з посиланням на Медіазону.

Деталі

Повідомляється, що під час акції на підтримку політика Олексія Навального 23 січня підліток зробив напис "Путін злодій" балончиком на зупинці "Площа революції", а через два дні стер його.

На юнака склали протокол за частиною 6 статті 20.2 КоАП (порушення правил мітингу, що спричинило шкоду майну).

За версією поліції і співробітників комунальних служб, збиток від напису склав 288 рублів.

Адвокат підлітка має намір оскаржити рішення комісії.

Додамо

Центральний районний суд Тюмені Російської Федерації оштрафував на 10 тис. рублів п’ятьох активістів за напис на снігу “Проти Путіна”.

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