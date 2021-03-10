Подростка из Красноярска за надпись о Путине оштрафовали на 150 тысяч рублей
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В российском Красноярске комиссия по правам несовершеннолетних оштрафовала на 150 тысяч рублей подростка, который написал на остановке "Путин вор" и стер надпись. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Медиазону.
Детали
Сообщается, что во время акции в поддержку политика Алексея Навального 23 января подросток сделал надпись "Путин вор" баллончиком на остановке "Площадь революции", а через два дня стер ее.
На юношу составили протокол по части 6 статьи 20.2 КоАП (нарушение правил митинга, повлекшее вред имуществу).
По версии полиции и сотрудников коммунальных служб, ущерб от надписи составил 288 рублей.
Адвокат подростка намерен обжаловать решение комиссии.
Добавим
Центральный районный суд Тюмени Российской Федерации оштрафовал на 10 тыс. рублей пятерых активистов за надпись на снегу "Против Путина".