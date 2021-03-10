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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 57948 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 79124 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 111461 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146886 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196648 просмотра

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Подростка из Красноярска за надпись о Путине оштрафовали на 150 тысяч рублей

Подростка из Красноярска за надпись о Путине оштрафовали на 150 тысяч рублей

Киев  •  УНН

 • 14045 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. В российском Красноярске комиссия по правам несовершеннолетних оштрафовала на 150 тысяч рублей подростка, который написал на остановке "Путин вор" и стер надпись. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Медиазону.

Детали

Сообщается, что во время акции в поддержку политика Алексея Навального 23 января подросток сделал надпись "Путин вор" баллончиком на остановке "Площадь революции", а через два дня стер ее.

На юношу составили протокол по части 6 статьи 20.2 КоАП (нарушение правил митинга, повлекшее вред имуществу).

По версии полиции и сотрудников коммунальных служб, ущерб от надписи составил 288 рублей.

Адвокат подростка намерен обжаловать решение комиссии.

Добавим

Центральный районный суд Тюмени Российской Федерации оштрафовал на 10 тыс. рублей пятерых активистов за надпись на снегу "Против Путина".

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