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Підготовка до переговорів щодо вступу в ЄС: Україна та Єврокомісія провели консультації щодо транспортної політики

Підготовка до переговорів щодо вступу в ЄС: Україна та Єврокомісія провели консультації щодо транспортної політики

Київ • УНН

 • 22240 перегляди

Українська делегація провела секторальні консультації з Єврокомісією у Брюсселі щодо вступу до ЄС. Обговорювалась імплементація актів права ЄС у сфері регіональної політики, транспорту та інфраструктури.

У Брюсселі українська делегація провела важливі секторальні консультації з Європейською Комісією у межах підготовки до офіційних переговорів про вступ України до ЄС. Про це заявили в Мінвідновленні, передає УНН.

Деталі

В​​іцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – Міністерка юстиції України Ольга Стефанішина та заступник Міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач провели переговори з профільними директоратами Єврокомісії.

Міністерство розвитку громад та територій відіграє важливу роль у процесі євроінтеграції України, зокрема через імплементацію актів права ЄС у сфері регіональної політики, транспорту та транс'європейських мереж. Загалом це майже 4 тисячі актів права, з яких імплементувати необхідно близько 400 

- зазначив Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, міністерство прагне створити інфраструктуру, яка б відповідала європейським стандартам у кожному регіоні. 

Зазначається, що Україна зараз проходить надзвичайно важливий етап переговорного процесу – скринінг відповідності нашого законодавства до права Європейського Союзу.

Заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач підкреслив, що складність саме транспортної політики полягає не просто у кількості нормативно-правових актів, які треба імплементувати, а в тому, що мова йде про фізичну інфраструктуру та технічні регламенти, які мають відповідати вимогам ЄС.

Наше завдання – створити умови, за яких український транспорт і логістика стануть невід'ємною частиною європейського економічного простору

- заявив Деркач. 

Нагадаємо 

В липні Україна та Європейська комісія розпочали двосторонні зустрічі в межах процесу оцінки адаптації законодавства України до права ЄС, що є важливим кроком на шляху до членства в ЄС.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ЕкономікаПолітика

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