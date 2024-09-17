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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Подготовка к переговорам по вступлению в ЕС: Украина и Еврокомиссия провели консультации по транспортной политике

Подготовка к переговорам по вступлению в ЕС: Украина и Еврокомиссия провели консультации по транспортной политике

Киев  •  УНН

17 сентября 2024, 15:24  •  2888 просмотра

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Украинская делегация провела секторальные консультации с Еврокомиссией в Брюсселе по вступлению в ЕС. Обсуждалась имплементация актов права ЕС в сфере региональной политики, транспорта и инфраструктуры.

В Брюсселе украинская делегация провела важные секторальные консультации с Европейской Комиссией в рамках подготовки к официальным переговорам о вступлении Украины в ЕС. Об этом заявили в Минобновлении, передает УНН.

Детали

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - Министерка юстиции Украины Ольга Стефанишина и заместитель Министра развития общин и территорий Сергей Деркач провели переговоры с профильными директоратами Еврокомиссии.

Министерство развития общин и территорий играет важную роль в процессе евроинтеграции Украины, в частности через имплементацию актов права ЕС в сфере региональной политики, транспорта и трансъевропейских сетей. В целом это почти 4 тысячи актов права, из которых имплементировать необходимо около 400 

- отметил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, министерство стремится создать инфраструктуру, которая бы соответствовала европейским стандартам в каждом регионе. 

Отмечается, что Украина сейчас проходит чрезвычайно важный этап переговорного процесса - скрининг соответствия нашего законодательства праву Европейского Союза.

Заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач подчеркнул, что сложность именно транспортной политики заключается не просто в количестве нормативно-правовых актов, которые надо имплементировать, а в том, что речь идет о физической инфраструктуре и технических регламентах, которые должны соответствовать требованиям ЕС.

Наша задача - создать условия, при которых украинский транспорт и логистика станут неотъемлемой частью европейского экономического пространства

- заявил Деркач. 

Напомним 

В июле Украина и Европейская комиссия начали двусторонние встречи в рамках процесса оценки адаптации законодательства Украины к праву ЕС, что является важным шагом на пути к членству в ЕС.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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