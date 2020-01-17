Під Рівним через негоду зіткнулося сім автівок, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Неподалік від Рівного внаслідок погіршення погодних умов зіткнулося сім автомобілів, попередньо, травмувалося двоє осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП у Рівненській області.
Як зазначається, ДТП сталася сьогодні, 17 січня, близько 7:40.
"За попередньою інформацією, внаслідок погіршення погодних умов, зокрема й асфальтного покриття, поблизу села Олександрія відбулося зіткнення семи транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що рух на цій ділянці дороги ускладнений, видимість становить орієнтовно 30 метрів, дорожнє покриття слизьке.
"Попередньо, травмувалося двоє осіб, серед яких одна жінка, яку затисло в авто", - зазначили у поліції.
На місці події працює слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські, рятувальники та медики.
Нагадаємо, директор школи загинув у ДТП у Черкасах.