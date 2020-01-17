Под Ровно из-за непогоды столкнулись семь автомобилей, есть пострадавшие

Как отмечается, ДТП произошло сегодня, 17 января, около 7:40.

"По предварительной информации, в результате ухудшения погодных условий и асфальтового покрытия, вблизи села Александрия произошло столкновение семи транспортных средств", - говорится в сообщении.

Указано, что движение на этом участке дороги затруднено, видимость составляет ориентировочно 30 метров, дорожное покрытие скользкое.

"Предварительно, травмировались два человека, среди которых одна женщина, которую зажало в автомобиле", - отметили в полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, патрульные полицейские, спасатели и медики.

Напомним, директор школы погиб в ДТП в Черкассах.