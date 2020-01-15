Директор школи загинув у ДТП у Черкасах
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Директор загальноосвітньої школи загинув ДТП у Черкасах, за цим фактом відкрито та розслідується кримінальне провадження. Про це УНН повідомили в пресслужбі прокуратури Черкаської області.
"Слідчим управлінням ГУНП у Черкаській області внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування за фактом ДТП, що мала місце 14 січня, близько 18:30, поблизу перехрестя вулиць Надпільна та Крилова в місті Черкаси, в результаті якої загинув директор загальноосвітньої школи, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами)", - повідомили у відомстві.
Процесуальне керівництво в зазначеному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів прокуратури Черкаської області.
На цей час у кримінальному провадженні тривають першочергові слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на повне, всебічне та неупереджене з’ясування всіх обставин події.
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