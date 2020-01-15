Директор школы погиб в ДТП в Черкассах
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Директор общеобразовательной школы погиб ДТП в Черкассах, по этому факту возбуждено и расследуется уголовное производство. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Черкасской области.
"Следственным управлением ГУНП в Черкасской области внесены сведения в ЕРДР и начато досудебное расследование по факту ДТП, имевшего место 14 января, около 18:30, возле перекрестка улиц Надпильна и Крылова в городе Черкассы, в результате которой погиб директор общеобразовательной школы по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)", - сообщили в ведомстве.
Процессуальное руководство в указанном уголовном производстве осуществляется группой прокуроров прокуратуры Черкасской области.
В настоящее время в уголовном производстве продолжаются первоочередные следственные (розыскные) и процессуальные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное выяснение всех обстоятельств происшествия.
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