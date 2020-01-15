Директор школы погиб в ДТП в Черкассах

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 109858 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 112353 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 110859 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 122533 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103450 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107007 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107347 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131750 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130553 просмотра

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Директор школы погиб в ДТП в Черкассах

Директор школы погиб в ДТП в Черкассах

Киев  •  УНН

 • 19900 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Директор общеобразовательной школы погиб ДТП в Черкассах, по этому факту возбуждено и расследуется уголовное производство. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Черкасской области.

"Следственным управлением ГУНП в Черкасской области внесены сведения в ЕРДР и начато досудебное расследование по факту ДТП, имевшего место 14 января, около 18:30, возле перекрестка улиц Надпильна и Крылова в городе Черкассы, в результате которой погиб директор общеобразовательной школы по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)", - сообщили в ведомстве.

Процессуальное руководство в указанном уголовном производстве осуществляется группой прокуроров прокуратуры Черкасской области.

В настоящее время в уголовном производстве продолжаются первоочередные следственные (розыскные) и процессуальные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное выяснение всех обстоятельств происшествия.

Напомним, во Львове таксист наехал на ребенка.

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