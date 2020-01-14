У Львові таксист наїхав на дитину

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КИЇВ. 14 січня. УНН. У Львові поліцейські встановлюють обставини травмування дівчинки внаслідок автонаїзду, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 14 січня, о 14.45 на вулиці Княгині Ольги.

Як встановили поліцейські, водій автомобіля "Opel Astra", 65-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода, 12-річну місцеву мешканку.

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Дівчинку із тілесними ушкодженнями доставили у лікарню, діагноз уточнюється.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, у Львові водій ВАЗу збив 60-річну жінку.

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