Во Львове таксист наехал на ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Во Львове полицейские устанавливают обстоятельства травмирования девочки вследствие автонаезда, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 14 января, в 14.45 на улице Княгини Ольги.
Как установили полицейские, водитель автомобиля "Opel Astra", 65-летний львовянин, совершил наезд на пешехода, 12-летнюю местную жительницу.
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Девочку с телесными повреждениями доставили в больницу, диагноз уточняется.
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, во Львове водитель ВАЗа сбил 60-летнюю женщину.