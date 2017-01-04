Під колесами "Інтерсіті" на Миколаївщині загинув ремонтник - поліція

За попередніми даними, загиблий у складі бригади працював на залізничному переїзді.

Встановлюються обставини пригоди, тривають слідчі дії.

Відомості про подію внесені до Єдиного обліку, попередня кваліфікація за ознаками ст.291 (Порушення чинних на транспорті правил) КК України, що карається штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до п’яти років.

Як повідомляв УНН, сьогодні, 4 січня, недалеко від Миколаєва, на переїзді, поїзд “Інтерсіті” сполученням “Київ-Херсон” збив людину.