Под колесами "Интерсити" в Николаевской области погиб ремонтник - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Под колесами поезда "Интерсити" в Николаевской области погиб 48-летний монтер ремонтной бригады. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Николаевской области.
По предварительным данным, погибший в составе бригады работал на железнодорожном переезде.
Устанавливаются обстоятельства происшествия, проводятся следственные действия.
Сведения о событии внесли в Единый учет, предварительная квалификация по признакам ст.291 (нарушение действующих на транспорте правил) УК Украины, наказывается штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до пяти лет.
Как сообщал УНН, сегодня, 4 января, недалеко от Николаева, на переезде, поезд "Интерсити" сообщением "Киев-Херсон" сбил человека.