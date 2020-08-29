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Під Києвом пологовий будинок закрили на карантин через коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Під Києвом закрили на карантин пологовий будинок Ірпінської центральної лікарні, що у Ворзелі. Про це повідомив перший заступник міського голови Ірпеня Олександр Маркушин на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Під Києвом пологовий будинок закрили на карантин через коронавірус

"Змушені закрити на карантин пологовий будинок Ірпінської центральної лікарні, що у Ворзелі", - написав Маркушин.

За його словами, у ніч з середи на четвер швидка доставила туди вагітну (38 тиждень) мешканку Ворзеля із загрозою переривання вагітності. Жінці потрібно було екстрено зробити кесарів розтин. Оскільки у неї була температура і ознаки респіраторного захворювання, зробили експрес-тест на Covid-19. Він виявився негативним.

"Через пряму загрозу життю жінки і дитини, наші медики прийняли рішення негайно оперувати. Після операції жінку помістили в ізолятор і повідомили про потребу здачі аналізів для ПЛР діагностики. І тільки тоді вона розповіла про те, що напередодні вже здала цей тест. Сьогодні ми отримали результати – вони, на жаль, позитивні", - додав заступник міського голови.

Маркушин додав, що протягом двох тижнів пологовий буде закрито на карантин.

"Маємо 10 медиків, які безпосередньо контактували з хворою та 20 вагітних, які перебували у цей час в пологовому (з хворою жінкою не контактували!). 14 вагітних, які були на збереженні, виписуємо додому під нагляд сімейних лікарів. Контактні лікарі уже на самоізоляції. Усім 30 особам буде зроблено ПЛР-тестування. Вагітні мешканки нашого регіону направлятимуться на пологи у Бородянську центральну районну лікарню", - резюмував він.

Нагадаємо, в Україні на 8:45 29 серпня зафіксовано вже понад 116,9 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — антирекорд у понад 2,4 тисячі.

Внаслідок хвороби загалом у країні померли 2 492 людини, з них 41 — за останню добу.

Одужали від хвороби вже 56 138 людей, за добу — 1 055.

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