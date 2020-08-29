Под Киевом роддом закрыли на карантин из-за коронавируса

"Вынуждены закрыть на карантин роддом Ирпенской центральной больницы, что в Ворзеле", - написал Маркушин.

По его словам, в ночь со среды на четверг скорая доставила туда беременную (38 неделя) жительницу Ворзеля с угрозой прерывания беременности. Женщине нужно было экстренно сделать кесарево сечение. Поскольку у нее была температура и признаки респираторного заболевания, сделали экспресс-тест на Covid-19. Он оказался отрицательным.

"Из-за прямой угрозы жизни женщины и ребенка, наши медики приняли решение немедленно оперировать. После операции женщину поместили в изолятор и сообщили о необходимости сдачи анализов для ПЦР-диагностики. И только тогда она рассказала о том, что накануне уже сдала этот тест. Сегодня мы получили результаты - они, к сожалению, положительные", - добавил заместитель городского головы.

Маркушин добавил, что в течение двух недель родильное отделение будет закрыто на карантин.

"Есть 10 медиков, которые непосредственно контактировали с больной и 20 беременных, находившихся в это время в родильном (с больной женщиной не контактировали!). 14 беременных, которые были на сохранении, выписываем домой под наблюдение семейных врачей. Контактные врачи уже на самоизоляции. Всем 30 лицам будет сделано ПЦР-тестирование. Беременные жительницы нашего региона будут направляться на роды в Бородянскую центральную районную больницу", - резюмировал он.

Напомним, в Украине по состоянию 8:45 29 августа зафиксировано уже более 116 900 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - антирекорд в более 2,4 тысячи.

Вследствие болезни в целом по стране умерли 2492 человека, из них 41 - за последние сутки.

Выздоровели от болезни уже 56138 человек, за сутки - 1055.