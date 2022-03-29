Під Харковом ЗСУ ліквідували російського командира 200-ї ОМСБр
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. У боях під Харковом Збройні сили України ліквідували командира 200-ї окремої мотострілецької бригади полковника Дениса Курила. Про це повідомляє УНН із посиланням на Сухопутні війська ЗС України.
Цитата
"У боях під Харковом ЗС України ліквідовано командира 200-ї окремої мотострілецької бригади (військова частина 08275, Печенга) полковника Дениса Курило", — ідеться у повідомленні.
Деталі
Як зазначили, 200 бригада зазнала найбільших втрат під час війни в Україні.
За наявними даними, в Україні було знищено дві батальйонні тактичні групи 200 омсбр. Загальні втрати особового складу бригади перевищили 1500 військовослужбовців.
Нагадаємо
28 березня Збройні сили України знищили дві ракети типу Х, які російські окупанти випустили з території білорусі у напрямку Львова.