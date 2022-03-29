Под Харьковом ВСУ ликвидировали российского командира 200-й ОМСБр

Цитата

"В боях под Харьковом ВС ликвидировано командира 200-й отдельной мотострелковой бригады (воинская часть 08275, Печенга) полковника Дениса Курило", — говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, 200 бригада понесла наибольшие потери во время войны в Украине.

По имеющимся данным, в Украине были уничтожены две батальонные тактические группы 200 омсбр. Общие потери личного состава бригады превысили 1500 военнослужащих.

Напомним

28 марта Вооруженные силы Украины уничтожилидве ракеты типа Х, которые российские оккупанты выпустили с территории беларуси в направлении Львова.