Під час різдвяного застілля в Харкові чоловік вбив співмешканку
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. У Харкові 28-річний чоловік під час різдвяного застілля вбив 31-річну співмешканку. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області, передає УНН.
“У різдвяну ніч співмешканці вживали спиртні напої. Між ними виник конфлікт, в ході якого чоловік наніс жінці удар кухонним ножем у грудну клітину. Внаслідок крововтрати потерпіла померла”, — повідомили у поліції.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до 15 років. Зараз він затриманий, йому оголошено про підозру у скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Слідство триває.
Як повідомляв УНН, житель Мукачева зарізав чоловіка в під'їзді багатоповерхівки через ревнощі.