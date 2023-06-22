Під Бердянськом горить база окупантів - міська військова адміністрація
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. В селищі Азовське, біля тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області, горить база відпочинку, там, ймовірно, жили окупанти. Про повідомляє Бердянська міська військова адміністрація у Telegram, пише УНН.
Цитата
«Бердянці повідомляють про пожежу на базі відпочину у Азовському. За наявною інформацією, там жили загарбники.
Маємо надію на вдале відпрацювання по розташуванню ворога та чекаємо на офіційне підтвердження Генштабу ЗСУ», - йдеться у повідомленні.
Доповнення
У районі тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області пролунав вибух сьогодні вночі, 22 червня.