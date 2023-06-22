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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
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Під Бердянськом горить база окупантів - міська військова адміністрація

Київ • УНН

 • 10509666 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. В селищі Азовське, біля тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області, горить база відпочинку, там, ймовірно, жили окупанти. Про повідомляє Бердянська міська військова адміністрація у Telegram, пише УНН.

Під Бердянськом горить база окупантів - міська військова адміністрація

Цитата

«Бердянці повідомляють про пожежу на базі відпочину у Азовському. За наявною інформацією, там жили загарбники.

Маємо надію на вдале відпрацювання по розташуванню ворога та чекаємо на офіційне підтвердження Генштабу ЗСУ», - йдеться у повідомленні.

Доповнення

У районі тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області пролунав вибух сьогодні вночі, 22 червня.

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