Под Бердянском горит база оккупантов - городская военная администрация
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. В поселке Азовское, возле временно оккупированного Бердянска Запорожской области, горит база отдыха, там, вероятно, жили оккупанты. Об этом сообщает Бердянская городская военная администрация в Telegram, пишет УНН.
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«Бердянцы сообщают о пожаре на базе отдыха в Азовском. По имеющейся информации, там жили захватчики.
Надеемся на удачную отработку по расположению врага и ждем официального подтверждения Генштаба ВСУ», - говорится в сообщении.
Дополнение
В районе временно оккупированного Бердянска Запорожской области прогремел взрыв сегодня ночью, 22 июня.