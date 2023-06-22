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Под Бердянском горит база оккупантов - городская военная администрация

Киев • УНН

 • 10509666 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. В поселке Азовское, возле временно оккупированного Бердянска Запорожской области, горит база отдыха, там, вероятно, жили оккупанты. Об этом сообщает Бердянская городская военная администрация в Telegram, пишет УНН.

Под Бердянском горит база оккупантов - городская военная администрация

Цитата

«Бердянцы сообщают о пожаре на базе отдыха в Азовском. По имеющейся информации, там жили захватчики.

Надеемся на удачную отработку по расположению врага и ждем официального подтверждения Генштаба ВСУ», - говорится в сообщении.

Дополнение

В районе временно оккупированного Бердянска Запорожской области прогремел взрыв сегодня ночью, 22 июня.

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