Pfizer хоче придбати нову біотехнологічну компанію за 5 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Американський виробник ліків Pfizer близький до угоди про придбання Global Blood Therapeutics, яка виробляє нещодавно схвалений препарат проти серповидно-клітинної анемії, за 5 мільярдів доларів. Про це повідомляє Wall Street Journal, пише УНН.
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Pfizer, один із провідних виробників вакцин проти Covid-19, сподівається завершити переговори з GBT протягом декількох днів, повідомила газета в п’ятницю з посиланням на людей, близьких до переговорів.
Серповидно-клітинна терапія GBT, яка продається під назвою "Oxbryta", була дозволена для дітей старше 12 років у 2019 році, але отримала федеральний дозвіл у грудні для дітей віком від чотирьох до 11 років.
Тоді ж продажі "Oxbryta" допомогли лабораторії отримати оборот у розмірі 55 млн доларів США (і зросли на 41%), тоді як чистий збиток компанії склав 81,4 мільйона доларів.
Зі свого боку, оборот компанії Pfizer у другому кварталі зріс на 47 відсотків – до рекордних 27,74 мільярда доларів – завдяки продажам вакцини від Covid і таблеток.
Компанія Global Blood Therapeutics, яка базується в Сан-Франциско, штат Каліфорнія.
Нагадаємо
Німецька компанія BioNTech та її партнер Pfizer заявили, що в другій половині цього року почнеться випробування вакцин нового покоління, що захищають від широкого спектра коронавірусів, на людях.