Pfizer хочет приобрести новую биотехнологическую компанию за 5 млрд долларов

Детали

Pfizer, один из ведущих производителей вакцин против Covid-19, надеется завершить переговоры с GBT в течение нескольких дней, сообщила газета в пятницу со ссылкой на людей, близких к переговорам.

Серповидно-клеточная терапия GBT, которая продается под названием "Oxbryta", была разрешена для детей старше 12 лет в 2019 году, но получила федеральное разрешение в декабре для детей от четырех до 11 лет.

Тогда же продажи Oxbryta помогли лаборатории получить оборот в размере 55 млн долларов США (и выросли на 41%), тогда как чистый заработок компании составил 81,4 миллиона долларов.

Со своей стороны, оборот компании Pfizer во втором квартале вырос на 47 процентов – до рекордных 27,74 миллиарда долларов – благодаря продажам вакцины от Covid и таблеток.

Компания Global Blood Therapeutics, базирующаяся в Сан-Франциско, штат Калифорния.

Напомним

Немецкая компания BioNTech и ее партнер Pfizer заявили, что во второй половине этого года начнется испытание вакцин нового поколения, защищающих от широкого спектра коронавирусов, на людях.