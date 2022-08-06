Pfizer хочет приобрести новую биотехнологическую компанию за 5 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Американский производитель лекарств Pfizer близок к соглашению о приобретении Global Blood Therapeutics, которая производит недавно одобренный препарат против серповидно-клеточной анемии, за 5 миллиардов долларов. Об этом сообщает Wall Street Journal, пишет УНН.
Детали
Pfizer, один из ведущих производителей вакцин против Covid-19, надеется завершить переговоры с GBT в течение нескольких дней, сообщила газета в пятницу со ссылкой на людей, близких к переговорам.
Серповидно-клеточная терапия GBT, которая продается под названием "Oxbryta", была разрешена для детей старше 12 лет в 2019 году, но получила федеральное разрешение в декабре для детей от четырех до 11 лет.
Тогда же продажи Oxbryta помогли лаборатории получить оборот в размере 55 млн долларов США (и выросли на 41%), тогда как чистый заработок компании составил 81,4 миллиона долларов.
Со своей стороны, оборот компании Pfizer во втором квартале вырос на 47 процентов – до рекордных 27,74 миллиарда долларов – благодаря продажам вакцины от Covid и таблеток.
Компания Global Blood Therapeutics, базирующаяся в Сан-Франциско, штат Калифорния.
Напомним
Немецкая компания BioNTech и ее партнер Pfizer заявили, что во второй половине этого года начнется испытание вакцин нового поколения, защищающих от широкого спектра коронавирусов, на людях.