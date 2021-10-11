Петраков в очікуванні матчу з боснійцями: ми не можемо зіграти навіть в нічию

Цитата

Петраков розповів про теоретичні заняття перед грою з боснійцями, а також про те, що команда буде грати виключно на перемогу.

"Я заздалегідь не дивився матчі Боснії і Герцеговини, був зайнятий Фінляндією. А коли сіли в літак, мені тут же дали інформацію. Подивився ігри боснійців із Казахстаном і Францією. Учора з хлопцями перед тренуванням хвилин 20 переглядали нарізки.

Сьогодні в нас півгодинне теоретичне заняття.

Їх не потрібно мотивувати. Ми саме щойно згадували, що я їх знаю з 2010 року. Коли вони були маленькими, то їм потрібна була мотивація. Зараз вони — досвідчені гравці, яким не треба нічого говорити. Вони все знають. Ми не можемо зіграти навіть унічию", - зізнався наставник.

Доповнення

В іншому поєдинку відбіркової групи D у Нур-Султана збірна Казахстану зіграє з футболістами Фінляндії.

Що передувало

Названо найкращого гравця та бомбардира Ліги націй УЄФА.