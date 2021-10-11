Петраков в очікуванні матчу з боснійцями: ми не можемо зіграти навіть в нічию
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. В. о. головного тренера національної збірної України Олександр Петраков провів у Львові прес-конференцію, присвячену завтрашньому матчу відбору ЧС-2022 з командою Боснії і Герцеговини. Слова фахівця наводить сайт УАФ, передає УНН.
Цитата
Петраков розповів про теоретичні заняття перед грою з боснійцями, а також про те, що команда буде грати виключно на перемогу.
"Я заздалегідь не дивився матчі Боснії і Герцеговини, був зайнятий Фінляндією. А коли сіли в літак, мені тут же дали інформацію. Подивився ігри боснійців із Казахстаном і Францією. Учора з хлопцями перед тренуванням хвилин 20 переглядали нарізки.
Сьогодні в нас півгодинне теоретичне заняття.
Їх не потрібно мотивувати. Ми саме щойно згадували, що я їх знаю з 2010 року. Коли вони були маленькими, то їм потрібна була мотивація. Зараз вони — досвідчені гравці, яким не треба нічого говорити. Вони все знають. Ми не можемо зіграти навіть унічию", - зізнався наставник.
Доповнення
В іншому поєдинку відбіркової групи D у Нур-Султана збірна Казахстану зіграє з футболістами Фінляндії.
Що передувало
Названо найкращого гравця та бомбардира Ліги націй УЄФА.