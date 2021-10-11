Футбол: названо найкращого гравця та бомбардира Ліги націй УЄФА

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Іспанський півзахисник Серхіо Бускетс після завершення вирішального матчу Ліги націй на "Сан-Сіро" отримав нагороду "Hisense" – найкращому гравцеві фінальної стадії, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Деталі

Капітан збірної Іспанії домінував у півзахисті в переможному півфінальному матчі з Італією (2:1). Він допомагав захисникам і роздавав передачі, удостоївшись від італійського видання "La Gazzetta dello Sport" епітета "маестро". Зіграв важливу роль і в фіналі, віддавши передачу Оярсабалю, коли той відкривав рахунок.

Також відзначимо, що найращим бомбардиром фінальної стадії Ліги націй УЄФА-2021 став нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе.

Мбаппе феноменально проявив себе в Італії, а вишенькою на торті став переможний гол іспанцям у фіналі. У півфіналі з Бельгією він реалізував пенальті, а крім двох забитих м'ячів відзначився у фінальній стадії двома гольовими передачами.

Нагадаємо

Французи обіграли іспанців у фіналі Ліги націй. 

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