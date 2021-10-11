Футбол: назван лучший игрок и бомбардир Лиги наций УЕФА

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КИЕВ. 11 октября. УНН. Испанский полузащитник Серхио Бускетс после завершения решающего матча Лиги наций на "Сан-Сиро" получил награду "Hisense" - лучшему игроку финальной стадии, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Детали

Капитан сборной Испании доминировал в полузащите в победном полуфинальном матче с Италией (2:1). Он помогал защитникам и раздавал передачи, удостоившись от итальянского издания "La Gazzetta dello Sport" эпитета "маэстро". Сыграл важную роль и в финале, отдав передачу Оярсабалю, когда тот открывал счет.

Также отметим, что Лучшим бомбардиром финальной стадии Лиги наций УЕФА 2021 стал нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе.

Мбаппе феноменально проявил себя в Италии, а вишенкой на торте стал победный гол испанцам в финале. В полуфинале с Бельгией он реализовал пенальти, а кроме двух забитых мячей отличился в финальной стадии двумя голевыми передачами.

Напомним

Французы обыграли испанцев в финале Лиги наций.

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