Збірна Франції обіграла іспанців у фіналі Ліги націй УЄФА

Деталі

Рахунок у матчі відкрили іспанці на 64 хвилині зусиллями Оярсабаля, який пробив низом під дальню стійку воріт. У відповідь “триколірні” забили двічі. На 66 хвилині Карім Бензема обвідним ударом поцілив у дев’ятку воріт іспанців.

Автором переможного взяття воріт став Кіліан Мбаппе, який на 86 хвилині обіграв голкіпера при виході з ним віч-на-віч — 2:1.

Довідка

На даному турнірі Франція втратила лише два очки, обійшовши в групі діючого володаря трофея Португалію, а також фіналіста ЧС-2018 Хорватії і дуже міцну Швецію. У півфіналі французи відіграли дефіцит у два м’ячі і взяли верх над Бельгією.