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Петраков в ожидании матча с боснийцами: мы не можем сыграть даже вничью

Петраков в ожидании матча с боснийцами: мы не можем сыграть даже вничью

Киев  •  УНН

 • 14416 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. И. о. главного тренера национальной сборной Украины Александр Петраков провел во Львове пресс-конференцию, посвященную завтрашнему матчу отбора ЧМ-2022 с командой Боснии и Герцеговины. Слова специалиста приводит сайт УАФ, передает УНН.

Цитата

Петраков рассказал о теоретических занятиях перед игрой с боснийцами, а также о том, что команда будет играть исключительно на победу.

"Я заранее не смотрел матчи Боснии и Герцеговины, был занят Финляндией. А когда сели в самолет, мне тут же дали информацию. Посмотрел игры боснийцев с Казахстаном и Францией. Вчера с ребятами перед тренировкой минут 20 просматривали нарезки.

Сегодня у нас получасовое теоретическое занятие.

Их нужно мотивировать. Мы как раз только что упоминали, что я их знаю с 2010 года. Когда они были маленькими, то им нужна была мотивация. Сейчас они - опытные игроки, которым не надо ничего говорить. Они все знают. Мы не можем сыграть даже вничью", - признался наставник.

Дополнение

В другом поединке отборочной группы D в Нур-Султане сборная Казахстана сыграет с футболистами Финляндии.

Что предшествовало

Назван лучший игрок и бомбардир Лиги наций УЕФА.

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