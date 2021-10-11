Петраков в ожидании матча с боснийцами: мы не можем сыграть даже вничью
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. И. о. главного тренера национальной сборной Украины Александр Петраков провел во Львове пресс-конференцию, посвященную завтрашнему матчу отбора ЧМ-2022 с командой Боснии и Герцеговины. Слова специалиста приводит сайт УАФ, передает УНН.
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Петраков рассказал о теоретических занятиях перед игрой с боснийцами, а также о том, что команда будет играть исключительно на победу.
"Я заранее не смотрел матчи Боснии и Герцеговины, был занят Финляндией. А когда сели в самолет, мне тут же дали информацию. Посмотрел игры боснийцев с Казахстаном и Францией. Вчера с ребятами перед тренировкой минут 20 просматривали нарезки.
Сегодня у нас получасовое теоретическое занятие.
Их нужно мотивировать. Мы как раз только что упоминали, что я их знаю с 2010 года. Когда они были маленькими, то им нужна была мотивация. Сейчас они - опытные игроки, которым не надо ничего говорить. Они все знают. Мы не можем сыграть даже вничью", - признался наставник.
Дополнение
В другом поединке отборочной группы D в Нур-Султане сборная Казахстана сыграет с футболистами Финляндии.
Что предшествовало
Назван лучший игрок и бомбардир Лиги наций УЕФА.