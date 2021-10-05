Петраков провів додатковий виклик захисника до лав збірної України

Деталі

Шабанов прибуде до розташування національної команди, у столичний готель "Опера" одночасно з усіма викликаними гравцями. Ступінь ушкоджень окремих виконавців і можливість їхньої підготовки до кваліфікаційних матчів збірної України в жовтні буде визначено медичним штабом "синьо-жовтих".

Варто відзначити, що цього сезону Шабанов провів тільки чотири матчі за "Динамо". Також в його активі два поєдинки за національну збірну України.

Контекст

Раніше Петраков також викликав додаткового воротаря до збірної України.