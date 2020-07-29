Перший гол зі штрафного в Серії А: Маліновський допоміг "Аталанті" перемогти "Парму"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Півзахисник збірної України Руслан Маліновський продовжив гольову серію в італійській Серії А, передає кореспондент УНН.
Українець з’явився на полі зі стартом другої половини і зрівняв цифри на табло на 70-й хвилині. Маліновський вперше в Серії А забив зі штрафного. З його ударом низом поміж гравців стінки “Парми” не впорався голкіпер Сепе.
Перемогу бергамцям приніс гол колишнього півзахисника “Металіста” — Алехандро Гомеса.
Додамо, виграш 2:1 дозволив “Аталанті” набрати 78 очок — третя сходинка і відставання від “Інтера” в один пункт.