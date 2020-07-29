Первый гол со штрафного в Серии А: Малиновский помог "Аталанте" победить "Парму"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский продолжил голевую серию в итальянской Серии А, передает корреспондент УНН.
Украинец появился на поле со стартом второй половины и сравнял цифры на табло на 70-й минуте. Малиновский впервые в серии А забил со штрафного. С его ударом низом между игроков стенки “Пармы” не справился голкипер Сепе.
Победу бергамцям принес гол бывшего полузащитника “Металлиста” — Алехандро Гомеса.
Добавим, выигрыш 2:1 позволил “Аталанте” набрать 78 очков — третья ступень и отставание от “Интера” в один пункт.