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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Перший гол в сезоні Зозулі не врятував "Альбасете" від поразки

Київ • УНН

 • 10065 перегляди

КИЇВ. 28 вересня. УНН. У поєдинку восьмого туру іспанської Сегунди "Альбасете" на виїзді зійшовся із "Лас-Пальмасом", повідомляє УНН з посиланням на сайт іспанських клубів.

Перший гол в сезоні Зозулі не врятував "Альбасете" від поразки

В середині другого тайму рахунок на табло рівнявся 3:0 на користь “Лас-Пальмас”. Проте в заключні 5 хвилин зусиллями українця “Альбасете” був близьким аби вирвати нічию: наш форвард забив один м’яч та виявився асистентом при взятті воріт Акуни (3:2).

Примітно, що для Зозулі це дебютні гол і асист в сезоні. Всього він провів 7 баталій.

Додамо, “Альбасете” займає 6 місце у другому за силою іспанському дивізіоні.

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