Перший гол в сезоні Зозулі не врятував "Альбасете" від поразки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. У поєдинку восьмого туру іспанської Сегунди "Альбасете" на виїзді зійшовся із "Лас-Пальмасом", повідомляє УНН з посиланням на сайт іспанських клубів.
В середині другого тайму рахунок на табло рівнявся 3:0 на користь “Лас-Пальмас”. Проте в заключні 5 хвилин зусиллями українця “Альбасете” був близьким аби вирвати нічию: наш форвард забив один м’яч та виявився асистентом при взятті воріт Акуни (3:2).
Примітно, що для Зозулі це дебютні гол і асист в сезоні. Всього він провів 7 баталій.
Додамо, “Альбасете” займає 6 місце у другому за силою іспанському дивізіоні.