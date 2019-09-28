Первый гол в сезоне Зозули не спас "Альбасете" от поражения
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. В поединке восьмого тура испанской Сегунды “Альбасете” на выезде сошелся с “Лас-Пальмас”, сообщает УНН со ссылкой на сайт испанских клубов.
В середине второго тайма счет на табло равнялся 3:0 в пользу “Лас-Пальмас”. Однако в заключительные 5 минут усилиями украинца “Альбасете” был близок чтобы вырвать ничью: наш форвард забил один мяч и оказался ассистентом при взятии ворот Акуна (3: 2).
Примечаельно, что для Зозули это дебютные гол и ассист в сезоне. Всего он провел 7 баталий.
Добавим, “Альбасете” занимает 6 место во втором по силе испанском дивизионе.