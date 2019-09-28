Первый гол в сезоне Зозули не спас "Альбасете" от поражения

В середине второго тайма счет на табло равнялся 3:0 в пользу “Лас-Пальмас”. Однако в заключительные 5 минут усилиями украинца “Альбасете” был близок чтобы вырвать ничью: наш форвард забил один мяч и оказался ассистентом при взятии ворот Акуна (3: 2).

Примечаельно, что для Зозули это дебютные гол и ассист в сезоне. Всего он провел 7 баталий.

Добавим, “Альбасете” занимает 6 место во втором по силе испанском дивизионе.