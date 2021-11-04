Перший автомобіль у водія-боржника вилучили у Харкові

Цитата

“Перший вилучений у Харкові автомобіль у рамках нової ініціативи мін’юсту, спільно з МВС, щодо наведення ладу на дорогах наших міст. Цей горе-автомобіліст має ще й 80 тисяч боргу за нетверезе водіння. 2 епізоди. Ймовірно, напідпитку швидка їзда йому видавалася ще більш цікавою та безпечною”, — написав Гайченко.

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За його словами, порушником виявився громадянин Нігерії, віком 32 роки.

Доповнення

Гайченко повідомляв, що у водіїв-боржників, які не сплачують штрафи за суттєве перевищення швидкості на міських автошляхах, Державна виконавча служба вилучатиме транспортні засоби.