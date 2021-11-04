Первый автомобиль у водителя-должника изъяли в Харькове

Цитата

“Первый изъятый в Харькове автомобиль в рамках новой инициативы Минюста, совместно с МВД, по наведению порядка на дорогах наших городов. Этот горе-автомобилист имеет еще и 80 тысяч долга за нетрезвое вождение. 2 Эпизода. Вероятно, быстрая езда навеселе ему казалась еще более интересной и безопасной”, — написал Гайченко.

Детали

По его словам, нарушителем оказался гражданин Нигерии, возрастом 32 лет.

Дополнение

Гайченко сообщал, что у водителей-должников, которые не платят штрафы за существенное превышение скорости на городских автодорогах, Государственная исполнительная служба будет изымать транспортные средства.