Первый автомобиль у водителя-должника изъяли в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Государственная исполнительная служба изъяла первый автомобиль у гражданина Нигерии, который не платил штрафы за превышение скорости. Об этом заявил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко на своей странице в Facebook, передаетУНН.
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“Первый изъятый в Харькове автомобиль в рамках новой инициативы Минюста, совместно с МВД, по наведению порядка на дорогах наших городов. Этот горе-автомобилист имеет еще и 80 тысяч долга за нетрезвое вождение. 2 Эпизода. Вероятно, быстрая езда навеселе ему казалась еще более интересной и безопасной”, — написал Гайченко.
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По его словам, нарушителем оказался гражданин Нигерии, возрастом 32 лет.
Дополнение
Гайченко сообщал, что у водителей-должников, которые не платят штрафы за существенное превышение скорости на городских автодорогах, Государственная исполнительная служба будет изымать транспортные средства.