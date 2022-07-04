Здав росії єдиний український підводний човен: екскомандиру "Запоріжжя" оголосили підозру у держзраді
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Повідомили про підозру у держзраді екскомандиру підводного човна "Запоріжжя", який у 2014 році під час російської окупації здав єдину українську субмарину без бою. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.
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"Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді капітану І рангу військової частини, що дислокувалась в АР Крим. У 2014 році під час російської окупації та блокування підводного човна "Запоріжжя" - командир здав єдину українську субмарину без бою. Зрадивши присязі він присягнув збройним силам рф та продовжив службу у російському чорноморському флоті", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Як зазначили, зараз зрадник на посаді заступника командира 4 окремої бригади підводних човнів чорноморського флоту рф воює проти України.
Слідчі ДБР зібрали достатньо доказів та повідомили йому про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.
Нагадаємо
Раніше ДБР вже повідомило про підозру капітану російського крейсера "Адмірал Макаров" та командиру ракетного катера "Вышний Волочёк". Вони також зрадили Україну у 2014 році.