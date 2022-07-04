Сдал россии единственную украинскую подлодку: экс-командиру "Запорожья" объявили подозрение в госизмене
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Сообщили о подозрении в госизмене экс-командиру подводной лодки "Запорожье", который в 2014 году во время российской оккупации сдал единственную украинскую субмарину без боя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
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"Работники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене капитану І ранга воинской части, дислоцировавшейся в АР Крым. В 2014 году во время российской оккупации и блокировки подводной лодки "Запорожье" – командир сдал единственную украинскую субмарину без боя. Предав присягу он дал присягу вооруженным силам рф и продолжил службу в российском черноморском флоте", – говорится в сообщении.
Детали
Как отметили, сейчас предатель на должности заместителя командира 4 отдельной бригады подводных лодок черноморского флота рф воюет против Украины.
Следователи ГБР собрали достаточно доказательств и сообщили ему о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.
Напомним
Ранее ГБР уже сообщило о подозрении капитану российского крейсера "Адмирал Макаров" и командиру ракетного катера "Вышний Волочёк". Они также предали Украину в 2014 году.