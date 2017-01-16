Перестрілка на Житомирщині могла статися через "кримінальні розбірки" - поліція

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Сьогодні, 16 січня, близько 1:00 в Олевську сталася сутичка між кількома десятками чоловіків із використанням зброї. У результаті загинув один з учасників конфлікту та ще 6 поранених. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook начальник ГУНП в Житомирській області В'ячеслав Печененко, передає УНН.

“На місці з ночі працюють слідчо-оперативні групи Головного управління Нацполіції та Олевського відділення поліції, експерти вибухотехнічної служби та спецпідрозділ поліції. За зібраними на цей час даними, конфлікт виник як на побутовому ґрунті, так і у результаті кримінальних розборок між місцевими та заїжджими „гастролерами“, попередньо, зі Львівщини. Йому передувало з’ясування стосунків напередодні між чоловіками у кафе та на дискотеці”, — написав він.

Нині поліція розпочала кримінальне провадження і ретельно документує усі обставини. Попередня правова кваліфікація події — Замах на вбивство (ст.15 та ст. 115 ККУ) , ч.4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі уже встановлено частину учасників конфлікту та усі їх транспортні засоби. Тривають подальші дії.

Також він додав, що особисто виїхав до району і туди відкомандировані найбільш досвідчені фахівці відповідних підрозділів ГУНП: карного розшуку, слідства та інших служб.

Як раніше повідомляв УНН, за фактом стрілянини на Житомирщині розпочато кримінальні провадження.

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