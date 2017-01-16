Перестрелка в Житомирской области могла произойти из-за "криминальных разборок" - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Сегодня, 16 января, около 1:00 в Олевске произошло столкновение между несколькими десятками мужчин с использованием оружия. В результате погиб один из участников конфликта и еще 6 раненых. Об этом сообщил на своей странице в Facebook начальник ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко, передает УНН.
"На месте с ночи работают следственно-оперативные группы Главного управления Нацполиции и Олевского отделение полиции, эксперты взрывотехнической службы и спецподразделение полиции. По собранным в настоящее время данным, конфликт возник как на бытовой почве, так и в результате криминальных разборок между местными и заезжими "гастролерами", предварительно, со Львовской области. Ему предшествовало выяснение отношений накануне между мужчинами в кафе и на дискотеке ", - написал он.
Сейчас полиция начала уголовное производство и тщательно документирует все обстоятельства. Предварительная правовая квалификация события - покушение на убийство (ст.15 и ст. 115 УК), ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас уже установлена часть участников конфликта и все их транспортные средства. Продолжаются дальнейшие действия.
Также он добавил, что лично выехал в район и туда откомандированы наиболее опытные специалисты соответствующих подразделений ГУНП: уголовного розыска, следствия и других служб.
Как ранее сообщал УНН, по факту стрельбы в Житомирской области начато уголовное производство .