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Перенаправлення військового ПДФО до держбюджету: комітет схвалив законопроект до другого читання

Київ • УНН

 • 697355 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Парламентський комітет з питань бюджету підтримав законопроект №10037 щодо військового ПДФО зі змінами до другого читання, повідомила очільниця комітету, нардеп Роксолана Підласа, пише УНН.

Цитата

"Комітет з питань бюджету підтримав законопроект 10037 з наступними змінами до 2 читання", - написала Підласа у Facebook і перечислила зміни:

1) «звичайне ПДФО» залишається в громадах в обсязі 64% (при цьому не менше 4% податку мають бути спрямовані на проведення розрахунків при виробництві теплової енергії, а також на підтримку підприємств з виробництва, постачання теплової енергії, а також централізованого постачання холодної води та водовідведення),
2) у 2024 році реверс не вилучається з усіх громад,
3) у 2024 році всі громади дотягуються до рівня доходів 2021 року дотаціями,
4) закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування, окрім пункту про вилучення «військового ПДФО», який застосовується в 1 жовтня 2023 року,
5) села та селища отримають можливість здійснювати внутрішні та зовнішні запозичення за погодженням з Мінфіном (зараз тільки міські громади можуть здійснювати),
6) залишки на рахунках ОМС можна буде використовувати також на лікування та реабілітацію осіб, які постраждали від російської агресії.

Доповнення

Верховна Рада 20 вересня ухвалила у першому читанні законопроєкт №10037, який пропонує переспрямувати ПДФО з зарплат військових з місцевих бюджетів у держбюджет.

Очікується, що Верховна Рада 5 жовтня розгляне законопроєкт №10037 у другому читанні.

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