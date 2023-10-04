Перенаправлення військового ПДФО до держбюджету: завтра Рада розгляне законопроект у другому читанні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Верховна Рада завтра, 5 жовтня, планує розглянути у другому читанні законопроєкт №10037, який пропонує переспрямувати ПДФО з зарплат військових з місцевих бюджетів у держбюджет. Про це повідомив народний депутат VIII скликання, ексголова комітету виборців України Олександр Черненко, передає УНН.
Деталі
У пояснювальній записці законопроекту зазначено, що прогнозний обсяг доходів загального фонду Державного бюджету України у 2024 році від надходжень, які є джерелами формування державного дорожнього фонду, становитиме близько 95,2 млрд грн, що дозволить насамперед забезпечити фінансовим ресурсом сектор безпеки і оборони.
Також прогнозний обсяг надходжень до спеціального фонду Державного бюджету України податку на доходи фізичних осіб від оподаткування доходів у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території України, становитиме з 01.10.2023 до кінця 2023 року 25,8 млрд грн та у 2024 році – 93,7 млрд грн, із яких 50 відсотків пропонується спрямувати Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України на закупівлю спеціальної техніки та обладнання і 50 відсотків – Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості України на виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення.
Доповнення
Верховна Рада 20 вересня ухвалила у першому читанні законопроєкт №10037, який пропонує переспрямувати ПДФО з зарплат військових з місцевих бюджетів у держбюджет.
19 вересня Бюджетний комітет підтримав за основу і в цілому законопроєкт щодо переспрямування військового ПДФО в державний бюджет, а також зарахування коштів Дорожнього фонду в загальний фонд держбюджету.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що законопроєкт дозволить залучити 25,8 млрд грн цього року і 93,7 млрд грн наступного на додаткові закупівлі дронів та на збільшення виробництва власного озброєння.
Проте Всеукраїнська Асоціація ОТГ не підтримує положення законопроекту щодо цільового спрямування вільних залишків коштів місцевих бюджетів та вилучення військового ПДФО, і наполягає на вилученні пунктів 228 та 60 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України.
Асоціація пропонує питання військового ПДФО унормувати в контексті проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2024 рік” шляхом здійснення розподілу даного виду ПДФО на законодавчому рівні відповідно до фіксованих нормативів зарахування військового ПДФО 32%/32%, в абсолютному значенні – 50/50 обсягу надходжень.